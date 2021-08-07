الجماعة الإسلامية: سيناريو الانتخابات بالمناطق المتنازع عليها سيفاجئ الجميع

2021/08/07 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية، اليوم السبت، عن سيناريو الانتخابات النيابية المقبلة في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة ١٤٠ من الدستور العراقي، فيما رجحت ان تكون الانتخابات المقبلة مفاجئة للجميع فيها.

وقال النائب عن الحزب سليم همزة في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "تلك المناطق تعيش اوضاعاً متشابهة من ناحية الازمات الصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية، كما يعاني سكانها من الخدمات المتردية، وهذا سينعكس على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة"

وتوقع همزة ان "تكون المشاركة بالانتخابات الأقل من بين الدورات الانتخابية منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الان، لان المواطن فقد الثقة بالوعود التي يطلقها السياسيين مع كل دورة انتخابية جديدة ولا يتحقق شيء منها والناس ترى ان الانتخابات لم تعد تغير شيء".

من الجدير بالذكر ان المناطق المتنازع عليها تعيش أوضاعا غير مستقرة سياسيا، ما انعكس سلباً بشكل كبير على واقعها الأمني والخدمي.

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