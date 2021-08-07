الصحة تتخذ إجراءات بحق المحرضين على عدم تلقي اللقاح

2021/08/07 | 14:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أنها اتخذت إجراءات بحق المحرضين على عدم تلقي اللقاح والإجراءات الصحية، مبينة أن لقاح كورونا يحمي من الإصابة بنسبة 95%.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي إن”البروتوكول المعتمد الحالي هو تقديم جرعتين من لقاح كورونا في جميع الدول”، مبيناً أن “كل المؤشرات العلمية أكدت أن […]

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