السعودية.. القبض على رجل ضرب زوجته بحجر ودهسها بالسيارة حتى الموت

2021/08/07 | 14:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة مكة القبض على رجل في العقد الثالث من العمر بعد أن ضرب زوجته بحجر ثم دهسها بسيارته

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