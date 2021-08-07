موقف النجف الوبائي اليومي: معدل الشفاء يتفوق وتسجيل حالة وفاة واحدة

2021/08/07 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آذار 2021)، أنه "تم اجراء 822 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت انه "تم تسجيل 225 حالة إصابة جديدة، مقابل 312 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

واوضحت الدائرة أنه "من بين الاصابات (10) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-

مجموع الاصابات الكلي : 80084

مجموع حالات الشفاء : 74237

مجموع الوفيات : 640

مجموع الحالات تحت العلاج : 5207

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4805".

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