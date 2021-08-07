حكم قضائي يحمي «أبل» من الاستغلال ويُجنّبها 308 ملايين دولار

2021/08/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

فازت شركة "أبل" بالاسئناف على حكم سابق قضي بانتهاك براءة اختراع بقيمة 308.5 مليون دولار، بعد أن قال قاضٍ فيدرالي في الحكم الأخير إن الشركة الصانعة لهواتف "آيفون" كانت ضحية لخطة شركة لاستغلال صناع التكنولوجيا والحصول على إتاوات مرتفعة القيمة على الأفكار القديمة.

أشار الحكم إلى أن براءة اختراع شركة "بيرسونالايزد ميديا كوميونيكيشنز إل إل سي" لإدارة الحقوق الرقمية غير قابلة للتنفيذ لأن الشركة أخّرت عن عمد طلبها في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة حتى تتمكن من الحصول على مزيد من الأموال لاحقاً، وذلك بحسب حكم القاضي بولاية تكساس الأمريكية رودني غيلستراب.

ولم يستجب المسؤولون في "أبل" ومحامو "بيرسونالايزد ميديا" على الفور لطلبات التعليق.

الجدير بالذكر أن تاريخ طلب براءة اختراع "بيرسونالايزد ميديا" يعود إلى تلك التي أُودعت في الثمانينيات، عندما كانت مدة براءة الاختراع تستمر 17 عاماً، بغضّ النظر عن المدة التي تستغرقها عملية تقديم الطلب، في حين قدمت الشركة مئات الطلبات في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، ولم تُمنح براءات اختراع حتى عام 2010، إذ صدرت 101 براءة اختراع منذ ذلك الحين.

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