الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل

2021/08/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، صرف مستحقات الفلاحين، فيما أكد المضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحلبوسي وخلال اجتماع حضره رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النائب سلام الشمري ووزير الزراعة ووكيل وزير التجارة أعلن صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم أنحاء العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في المدن المحررة".

وأكد الحلبوسي، وفقاً للبيان، "المضي بتنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة 50 من قانون الموازنة التي نصت: (على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد)، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابت هذا القطاع الحيوي جراء تغيير سعر صرف الدولار".

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