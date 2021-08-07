العراق: اختطاف مدنيين وإصابة أخرين بعد نصب داعش سيطرة وهمية

2021/08/07 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بأن تنظيم داعش اختطف شخصين فيما أصاب آخرين عبر نصبه لسيطرة وهمية جنوب شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر، اليوم (7 أب 2021)، "بأن مسلحين من تنظيم داعش متنكرين بزي القوات العراقية اختطفوا شخصين فيما أطلقوا النار على عجلة مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونها بجروح بعد ان نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من قرية "كندار" على طريق مخمور - اربيل جنوب شرق الموصل."

وأضاف المصدر إن "المصابين تم نقلهم الى احدى مستشفيات اربيل ولم تتوفر أي تفاصيل اكثر عن الحادث."

بدورها أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تلك المعلومات.

وقالت المؤسسة إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش نصبوا نقطة تفتيش وهمية بالقرب من قرية "كندار" على طريق مخمور وقاموا بإصابة شخصين بجروح واختطاف أشخاص آخرين.

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