بعد معاناة مع المرض.. وفاة محافظ عراقي اسبق

2021/08/07 | 15:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي محافظ السليمانية الاسبق فائق توفيق، بعد معاناة مع المرض اليوم السبت.

وذكرت مصادر اعلامية، اليوم (7 اب 2021)، ان "محافظ السليمانية الاسبق ووكيل وزارة الداخلية في اقليم كوردستان (فائق توفيق) توفي عن عمر ناهز 88 عاما بعد معاناة مع المرض".

وتبوأ توفيق منصب وكيل وزارة الداخلية لـ 14 عاما كما عمل كمدير امن (اسايش) محافظة السليمانية ومحافظا للسليمانية في تسعينيات القرن الماضي.

جدير بالذكر ان توفيق من مواليد 1933 السليمانية، وكان كادرا متقدما في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة مسعود بارزاني وتقلد عدة مناصب حزبية وسياسية.

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