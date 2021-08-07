التمثيل والصوت - فاضل خليل

2021/08/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل الممثل الذي لايستطيع توجيه صوته والقاءه كلما يريد مثلما يريد .



يعاني كما يعاني الاخرس .



ثمة ممثلون تعتبر حالتهم الطبيعية حالة عدم الانسجام مع الصوت ......



ومن جاء ذلك يبح صوتهم ، ويتكلمون بنبرة تشوه مايريدون التعبير عنه بينما روحهم تغني بعذوبة .



تصوروا ممثلا يريد التعبير عن مشاعره الرقيقة الشفافة التي يكنها لمحبوبته .



بيد ان (صاصأة) كريهة تخرج بدلا من الصوت فتشوه ذلك الشعور الرائع الذي ......





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