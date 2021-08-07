2021/08/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#فاضل_خليل الممثل الذي لايستطيع توجيه صوته والقاءه كلما يريد مثلما يريد .
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#فاضل_خليل الممثل الذي لايستطيع توجيه صوته والقاءه كلما يريد مثلما يريد .
يعاني كما يعاني الاخرس .
ثمة ممثلون تعتبر حالتهم الطبيعية حالة عدم الانسجام مع الصوت ......
ومن جاء ذلك يبح صوتهم ، ويتكلمون بنبرة تشوه مايريدون التعبير عنه بينما روحهم تغني بعذوبة .
تصوروا ممثلا يريد التعبير عن مشاعره الرقيقة الشفافة التي يكنها لمحبوبته .
بيد ان (صاصأة) كريهة تخرج بدلا من الصوت فتشوه ذلك الشعور الرائع الذي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التمثيل والصوت - فاضل خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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