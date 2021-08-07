تهدهدني …… - منصور الريكان

2021/08/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان تهدهدني وترسمُ ذكرياتيْعلى مضضٍ لتقرأ لي حياتيْهنا في القلبِ هاجسها تعرّىوزادَ القلبَ ما يطليهُ آتيْهباءً أستريحُ على الخطاياوأقلبُ صفحةً وأقولُ هاتيْرجعنا من صميمِ الشكِّ نذويْغرقنا في بحارٍ عاتياتِلها الوردُ المعفّرُ بالأريجِوبعضٌ من زفيرِ الناهداتِلكِ طوفانُ قلبي فاعذرينيونزّي من ركامِ العادياتِلحبّكِ يا ندى روحي وصبريْ ......





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