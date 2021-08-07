سفاسف شهادات التقدير والدروع والدكتوراه الفخرية - جواد كاظم غلوم

2021/08/07 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم شاعت في صفوفنا الأدبية والفنية في عراق البلايا والرزايا والانحطاط الثقافي مؤخرا ظاهرة لم أجد أكثر منها نرجسية ومراءاة وتنميقا فارغا دون قاعدة ثقافية رصينة أو اعمال أدبية تثير الانتباه ويشار اليها بالبنان ، ألا وهي انتشار شهادات التقدير وخردة الدروع المصنوعة من المعادن البخسة ( مع تحفظي على تسمية الدرع وكأننا نخوض معركة قديمة تقليدية بائسة ) ويتم توزيعها بالجملة إلى هذا وذاك دون أية اعتبارات إبداع ......





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