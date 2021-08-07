اندلاع حريق داخل الاقسام الداخلية التابعة لكلية الكوت

2021/08/07 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأندلاع

حريق داخل الاقسام الداخلية التابعة

لكلية الكوت الجامعة.

وقال المصدر، إن "حريقا اندلع داخل

الاقسام الداخلية التابعة لكلية الكوت

الجامعة".

وأضاف، ان "فرق الدفاع ال

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