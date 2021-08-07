التربية تعلن

2021/08/07 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التربية علي حميد مخلف

الدليمي، اليوم السبت، نجاح الامتحانات

النهائية للدراسة المتوسطة.

وقال وزير التربية في بيان، "نعلن

انتهاء الامتحانات النهائية للدراسة

المتوسطة وبنجاح كبير، مباركاً لطلب

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