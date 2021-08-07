صحة ميسان تحذر من التجمعات الدينية في شهر محرم

2021/08/07 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أبدت دائرة صحة محافظة ميسان، اليوم السبت، تخوفها من التجمعات الدينية التي ستحصل في شهر محرم ، محذرة من موقف صحي حرج.

وقال مدير عام صحة المحافظة علي العلاق ل(بغداد اليوم)، ان "الموقف حاليا غير مطمن وهناك تخوف من التجمعات الدينية التي ستقام في شهر محرم لانها ستشهد اكتظاظ بالحاضرين وهذا يخالف التوجيهات الصحية".

ودعا العلاق "المواطنين لتفهم حجم الخطر والالتزام بالتوجيهات الصحية"، موضحا أنه "كما حذرت وزارة الصحة من انهيار النظام الصحي فاننا نعيد التحذير نفسه".

وسجل العراق اليوم الجمعة موقفا وبائيا مرتفعا بالوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

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