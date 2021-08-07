متهمين بخطف فتاة عراقية أيزيدية .. تركيا تطلق سراح ثلاثة من داعش

2021/08/07 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت تقارير استقصائية حديثة، عن قيام محكمة تركية بالأفراج عن ثلاثة عناصر من داعش، متهمين باختطاف فتاة أيزيدية عراقية تبلغ من العمر 7 سنوات.

وذكر موقع turkish minutes في تقرير استقصائية ترجمه (بغداد اليوم)، ان " عناصر داعش حاولوا بيع الفتاة في سوق للعبيد على الإنترنت ، لكن تم إنقاذها من الأسر في أنقرة في 24 شباط ، ووضعت تحت حماية الدولة".

وأضاف انه "في لائحة اتهام قبلتها محكمة أنقرة في اوائل 2021 ، اتهم الثلاثة بالانتماء إلى داعش والعمل في قيادة الجماعة المتطرفة بالإضافة إلى تهم الاختطاف ، لكن أفرجت محكمة أنقرة عن اثنين من المتهمين المعروفين باسم (أنس )و(نصر ) تحت المراقبة القضائية في أواخر شباط ، بينما تم الإفراج عن المتهم الثالث ، المعروف باسم (صباح )، بموجب إجراءات مماثلة في حزيران"، مبينا ان "المتهمين وجمعيهم من المواطنين العراقيين سيمثلون أمام المحكمة في 5 تشرين الأول لجلستهم المقبلة".

وقال دبلوماسي في السفارة العراقية بحسب التقرير، ان "السفارة بذلت قصارى جهدها للم شمل الفتاة بأسرتها لكنها لم تتمكن من الوصول إليهم".

واضاف أن "عائلة الفتاة من المحتمل انها قُتلت في مذبحة ارتكبها داعش في منطقة سنجار شمال العراق".

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