الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة أفغانستان “عاجلاً”

2021/08/07 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بشكل عاجل.وقالت السفارة في بيان عاجل، انه “نظراً للظروف الأمنية فإن مساعدتنا لمواطنينا بأفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابول”.وطالبت، السفارة، المواطنين الأمريكيين الى “مغادرة أفغانستان بشكل عاجل عبر الرحلات الجوية المتاحة”.

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