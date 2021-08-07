2021/08/07 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، دعوة لمستحقي نفقات الضمان الصحي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان المديرية العامة للموازنة والبرامج، تدعو منتسبي الوزارة المدرجة اسمائهم بالقوائم ادناه، الى مراجعة قسم الضمان الصحي في المديرية اعلاه لغرض استلام مستحقاتهم المالية الخاصة بنفقات علاجهم.

ظهرت المقالة بالأسماء..



الدفاع توجه دعوة لمستحقي نفقات الضمان الصحي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الدفاع توجه دعوة لمستحقي نفقات الضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الدفاع توجه دعوة لمستحقي نفقات الضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).