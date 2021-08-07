إختطاف 11 شخصاً وإصابة 3 آخرين في مخمور

2021/08/07 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، عن إختطاف مسلحو داعش بمنطقة في وقت متأخر من الليلة الماضية، لـ 11 شخصاً، فضلا إطلاق النار تجاه عجلة تقل 3 أشخاص.وأوضح المصدر لـ”النور نيوز”، ان “مسلحي داعش نصبوا نقطة تفتيش وهمية بملابس عسكرية في منطقة مخمور قرب قرية كندال، ونفذوا عملية اختطاف لـ 11 شخصاً، …

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