2021/08/07 | 15:23 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، عن إختطاف مسلحو داعش بمنطقة في وقت متأخر من الليلة الماضية، لـ 11 شخصاً، فضلا إطلاق النار تجاه عجلة تقل 3 أشخاص.
وأوضح المصدر لـ”النور نيوز”، ان “مسلحي داعش نصبوا نقطة تفتيش وهمية بملابس عسكرية في منطقة مخمور قرب قرية كندال، ونفذوا عملية اختطاف لـ 11 شخصاً، …
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وأوضح المصدر لـ”النور نيوز”، ان “مسلحي داعش نصبوا نقطة تفتيش وهمية بملابس عسكرية في منطقة مخمور قرب قرية كندال، ونفذوا عملية اختطاف لـ 11 شخصاً، …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إختطاف 11 شخصاً وإصابة 3 آخرين في مخمور) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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