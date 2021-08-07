محافظ بغداد يطالب رئيس الوزراء بالموافقة على شمول المحاضرين بالمجان، بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١

2021/08/07 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب محافظ بغداد محمد جابر العطا، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالموافقة على شمول المحاضرين بالمجان، بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) لسنة ٢٠٢١.وقال العطا في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان المحاضرين باشروا فعليا في المدراس وفق استمارة معدة من قبل مديريات التربية في بغداد، ولم تصدر لهم اوامر إدارية من قبل مديريات التربية، كون أن القرار رقم (١٣٠) اشترط صدور امر اداري للمحاضرين من قبل المديريات"./انتهى7

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