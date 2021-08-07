وسائل إعلام: ميسي سيحصل على 30 مليون يورو في باريس سان جيرمان

2021/08/07 | 15:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور جديد بشأن اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ميسي سيحصل على 30 مليون يورو علاوة انتقال من باريس سان جيرمان.وأضافت أن خورخي ميسي وكيل ووالد اللاعب سيسافر إلى باريس، اليوم السبت، لإبرام الاتفاق مع النادي الفرنسي، الذي سيكون لمدة موسمين وموسم ثالث اختياري.وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان ينوي تقديم ميسي يوم الثلاثاء المقبل.ونقلت ”موندو ديبورتيفو“عن صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن ميسي، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، سيحصل على 40 مليوناً لكل موسم، بالإضافة إلى ذلك، سيتقاضى مكافأة انتقال قدرها […]

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