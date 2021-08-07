اندلاع حريق بمبنى الأقسام الداخلية التابعة لجامعة واسط

2021/08/07 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسطافاد مصدر بمحافظة واسط، اليوم السبت، باندلاع حريق بمبنى الأقسام الداخلية التابعة لجامعة واسط.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني استنفرت اليوم طاقتها القصوى لتخمد حادث حريق كبير اندلع داخل الأقسام الداخلية للبنات التابعة الى جامعة واسط في منطقة الهورة وسط المحافظة ".

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