عقد لـ 3 سنوات.. صحيفة: ميسي يقترب من توقيع عقد جديد

2021/08/07 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قريبا من التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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