طارق حامدي يواجه كنج زادة.. صراع بين السعودية وإيران على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو

2021/08/07 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتنافس السعودية وإيران على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه لوزن ما فوق 75 كغ، السبت، بعد وصول لاعبين من الدولتين إلى النهائي

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