وزير الدفاع يسلم السيسي رسالة خطية من الكاظمي

2021/08/07 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – واع – إسراء خليفة

سلم وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "السيسي استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد الذي يزور مصر حالياً وبحثا التعاون الثنائي العسكري بين البلدين وبرامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري".

وأضافت إن "عناد رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس السيسي تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة"

واكد الكاظمي في رسالته التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة مصر في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه طلب السيسي نقل من عناد تحياته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء ومصطفى الكاظمي، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

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