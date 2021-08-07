بالوثائق ..الموسوي يكشف عن شبهات فساد باكثر من ٤ مليار دينار في ملف واحد لدائرة صحة البصرة

2021/08/07 | 15:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة مقرر خلية الازمة النيابية الدكتور جواد الموسوي اليوم السبت ، عن شبهات فساد باكثر من ٤ مليار دينار في ملف واحد في دائرة صحة محافظة البصرة هو ملف الاجهزة الطبية”.

وطالب الموسوي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “وزارة الصحة بالتحقيق القانوني العاجل وعدم التاخير او التسويف في محاسبة الفاسدين وان تتضمن التوصيات محاسبة جميع الفاسدين ومن بينهم اصحاب الشركات والمكاتب العلمية ممن دفع العمولات والرشاوي للتعاقد مع دوائر الصحة لشراء اجهزة طبية باضعاف اثمانها الحقيقية مع الغاء اجازات هذه المكاتب ووضعهم على اللائحة السوداء لوزارة الصحة”.

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