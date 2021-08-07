تشكيلة المنتخب الوطني العراقي التي ستغادر إلى إسبانيا في معسكر تدريبي

2021/08/07 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، أن المنتخب الوطني سيخوض أولى تدريباته على ملعب الشعب تحضيرا للمشاركة في المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة مونديال قطر 2022.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، إن "منتخبنا الوطني لكرة القدم سيخوض تجمعه الأول، مساء اليوم السبت، على ملعب الشعب الدولي، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي ستلعب بداية الشهر المقبل".

وأوضح أن "المنتخب سيجري تدريباته بتمام الساعة السابعة مساءً، بقيادة المدرب المساعد رحيم حميد ومدرب الحراس أحمد جاسم، في الوحدة التدريبية التي ستكون مفتوحةً أمام جميع وسائل الإعلام لتغطية تدريبات أسود الرافدين".

وذكر أن "المنتخب سيغادرُ يوم غدٍ الاحد عبر طائرة للخطوط الجوية العراقية إلى إسبانيا للدخول في معسكرٍ تدريبي هناك بقيادة المدرب الهولندي (أدفوكات) في التجمع الرسمي الأول للمنتخب مع المدرب الجديد الذي سيقود أسود الرافدين في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022".

وبحسب البيان "تضمُ قائمة المنتخب الوطني التي ستغادر إلى إسبانيا (24) لاعباً، هم كلٌ من : جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر لخط الوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم".

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