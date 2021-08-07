وزير الدفاع العراقي ينقل رسالة خطية من

2021/08/07 | 15:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن وزير …

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