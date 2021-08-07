2021/08/07 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي خزان جماهيري منقلب عليه أنهت السنوات 2014 ـ 2019 في تونس طورا أولا من ديمقراطية الانتقال الديمقراطي المغشوشة التي مكنت الخوانجية وحدهم في مرحلة أولى من الحكم قبل أن يصير ذلك مستحيلا بالنسبة لهم بعد أن تداركت بقايا نظام بن علي تصدعها عبر نداء تونس وصار التوافق بين شقي المنظومة هو المطروح للاستمرار ولمواصلة تفتيت الفاعلين السياسيين في 17 ديسمبر وبالتالي ضرب أي إمكانية لمواصلة النهوض الثوري ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متى يستفيق أنصار قيس سعيد أنهم خزان بيد شق من المنظومة الفاسدة - بشير الحامدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متى يستفيق أنصار قيس سعيد أنهم خزان بيد شق من المنظومة الفاسدة - بشير الحامدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).