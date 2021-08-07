المعارضة الألمانية تطالب الحكومة بسرعة إغاثة اليونان

2021/08/07 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عدم إرسال ألمانيا حتى الآن أي مساعدات لليونان في مواجهة حرائق الغابات المتعددة.

وقالت فرانتسيسكا برانتنر، المتحدثة باسم حزب الخضر في الشؤون السياسية الأوروبية، اليوم السبت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في برلين: “يتعين على الحكومة الألمانية أن تشارك في إجراءات إغاثة لليونان في إطار القدرات المتوفرة حالياً، بالإضافة إلى ذلك، لطالما طالبنا نحن حزب الخضر الحكومة الاتحادية بشراء طائرة لمكافحة الحرائق من أجل ألمانيا، ولكن أيضا من أجل التضامن الأوروبي”.

وذكرت برانتنر أنه يمكن للمروحيات الألمانية التي تُستخدم أيضا لمكافحة الحرائق تقديم المساعدة.

وقالت “على المدى المتوسط، يتعين علينا تعزيز آلية الحماية المدنية الأوروبية ومواءمتها مع أزمة المناخ وآثارها”.

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