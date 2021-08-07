رؤية أحمد سليمان فى ليل العبابدة - اشرف عتريس

2021/08/07 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس فى نص ليل العبابده تأليف اشرف عتريس..نحت في تغيير الصوره النمطيه لكل الحكايات التي مرت علينا وأصبحت في الذاكرة الجمعية ..



عنتر وعبله ورميو وجوليت ...ثم انتصر اخيرا لنضال ورهف الفكرة والحاضر أو مانتمنى أن يكون ..في مواجهه مباشره مع كل القوى الشريرة التي لا تترك فرصه إلا وتستغلها فهى ليست مقابله عاديه بين الخير والشر .لو فسرناها علي هذا المحمل لنقص النص كثيرا ولكن لابد من الجهد في ت ......





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