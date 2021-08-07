إسبانيا تمدد فرض الحجر الصحي على الوافدين

2021/08/07 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت إسبانيا تمديد فرض الحجر الصحي لـ10 أيام على الوافدين إليها من من بلدان تصنفها عالية الخطورة فيما يتعلق بتفشي كوفيد-19 مثل الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، بحيث يستمر العمل به حتى 23 من الشهر الجاري.

ويشير التقرير الرسمي الصادر اليوم السبت إلى تمديد الحجر الصحي المعمول به منذ 23 يوليو (تموز) الماضي والذي يفرض على المسافرين الواصلين إلى إسبانيا منذ ذلك اليوم تمضية 10 أيام في الحجر الصحي بعد قدومهم من البلدان المذكورة.

وبحسب التعليمات، يتعينن على المسافرين البقاء للـ10 أيام التالية لوصولهم إسبانيا داخل الحجر الصحي، قابلة للتخفيض إلى سبعة أيام إذا تم إجراء فحص (بي سي آر) بنتيجة سلبية.

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