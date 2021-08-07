اجتماع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع وزير الزراعة ووكيل وزير التجارة | فيديو

2021/08/07 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

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ودعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم أنحاء العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في المدن المحررة.وشدد الحلبوسي على المضي بتنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة خمسين من قانون الموازنة التي نصت على زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار خمسين ألف دينار للطن الواحد، لمعالجة الأضرار الناجمة جراء تغيير سعر صرف الدولار.

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