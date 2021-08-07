الخارجية الإيرانية ترفض اتهامات مجموعة الـ 7 بمسؤوليتها عن استهداف “ميرسر ستريت”

2021/08/07 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها اتهامات “لا أساس لها” وجهتها إليها دول مجموعة السبع بالوقوف خلف هجوم على ناقلة نفط في بحر العرب الأسبوع الماضي.

ودان المتحدث سعيد خطيب زاده البيان الذي قال إنه لا أساس له والذي صدر عن وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث وجهوا فيه اتهامات إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب.

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