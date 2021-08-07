الكشف عن مخرجات اجتماع الرئاسات وقادة الكتل مع مفوضية الانتخابات

2021/08/07 | 16:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عن أبرز مخرجات الاجتماع الذي عقد بحضور الرئاسات وقادة الكتل وممثلة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات.وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الامم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات خرج باجواء ايجابية".وأضاف، أن "الحاضرين أكدوا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل".وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش جميع القضايا التي تخص انتخابات تشرين سواء من الجانب التقني أو توفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتجاوز الصعوبات".وأوضح أن "مفوضية الانتخابات قدمت شرحاً مفصلاً حول استعداداتها وتطور عملها".

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