الشيخ الصغير يؤبّن آية الله العلوي: كنت تسدّ ثغراً في التربية وتحرس خندقاً من خنادق الدين

2021/08/07 | 16:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أبّن سماحة الشيخ جلال الدين الصغير، يوم السبت، آية الله السيد عادل العلوي الذي وافته المنية صباح اليوم.وفيما يلي النص الكامل للتأبين: انا لله وانا اليه راجعون سماحة العلامة المربي والمتقي السيد عادل العلوي يرتحل الى رحمة الله والى فيء أجداده الطاهرين صلوات الله عليهم الذين طالما نافح عنهم ودعا إليهم […]

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