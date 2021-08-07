بسبب عنف الأسلحة.. المكسيك ترفع دعوى قضائية ضد شركات أسلحة أمريكية

2021/08/07 | 16:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية ضد 11 شركة لتصنيع الأسلحة الأمريكية لتسهيل تهريب الأسلحة لعصابات المخدرات والمجرمين.وتسلط الدعوى القضائية الضوء على كيفية تأجيج البنادق أمريكية الصنع لعنف العصابات وقتل المكسيكيين.

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