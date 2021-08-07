2021/08/07 | 16:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، تفاصيل الحريق الذي نشب في كلية أهلية بمحافظة واسط.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت المديرية في بيان تلىق "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، إنه "أستنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بطاقتها القصوى من عجلات إطفاء تخصصية لإخماد حادث حريق اندلع داخل الأقسام الداخلية للبنات التابعة إلى كلية الكوت الجامعة في منطقة الهورة مركز محافظة واسط، والمشيدة من طابقين، الطابق الثاني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال ومغلفة أيضا بالواح الكوبوند سريع الاشتعال، حيث أن البناية مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضافت، "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى الابنية القريبة في الكلية المذكورة وانهت الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل الكلية".

وبينت، "وعلى إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل بناية الأقسام الداخلية".

واندلع حريق، في وقت سابق، في مبنى كلية الكوت الجامعة في منطقة الهورة وسط مركز محافظة واسط.

وأظهر مقطع مصور، حصل عليه "ناس"، (7 آب 2021)، النيران وهي تلتهم مبنى كلية الكوت الجامعة الاهلية في منطقة الهورة وسط مدينة الكوت.

وقال مراسلنا إن "فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحادث وتعمل على اخماد الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق الاقسام الداخلية لطالبات كلية الكوت (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق الاقسام الداخلية لطالبات كلية الكوت (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).