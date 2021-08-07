م 3 / ف 19 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية ( طاعون عام 841 ) - أحمد صبحى منصور

2021/08/07 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور م 3 / ف 19 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية ( طاعون عام 841 )قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 841 الطاعون في مصر ( شهر رمضان، أوله يوم الثلاثاء: ) 1 : شيوع الطاعون في القاهرة ( وفيه كانت عدة الأموات التى رُفعت بها أوراق مباشرى ديوان المواريث بالقاهرة ثمانية عشر إنساناً، وتزايدت عدتهم في كل يوم ، حتى فشا في الناس الم ......





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