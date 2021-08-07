إيران تؤكد أهمية الانتخابات العراقية المقبلة

2021/08/07 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، الانتخابات المقبلة في العراق ساحة هامة لاستمرار الديمقراطية، فيما شدد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

ولدى استقباله، اليوم السبت، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، نوه شمخاني الى “ضرورة الإسراع في تنفيذ كامل قرار مجلس النواب العراقي القاضي بخروج القوات الأجنبية من العراق؛ واصفا هذا القرار بانه خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار والأمن الاقليميين”، بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية.

بدوره، وصف الفياض الاستقرار السياسي والأمني في إيران هاما للغاية ومؤثرا في سياق الحفاظ على استمرارية الأمن الاقليمي.

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