شمخاني يوصي الفياض بضرورة تنفيذ مقرارات البرلمان العراقي باخراج القوات الامريكية واجراء الانتخابات

2021/08/07 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، السبت، على تنفيذ قرار البرلمان العراقي بالكامل وإخراج القوات الاميركية من البلاد، معتبرا الانتخابات المقبلة فرصة لترسيخ الديمقراطية.

وذكر شمخاني بحسب وسائل اعلام ايرانية خلال لقائه برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في العاصمة طهران، ان "الانتخابات المقبلة في العراق "ساحة هامة لاستمرار الديمقراطية وترسيخ الدور السياسي المؤثر للشعب العراقي في سياق تقرير مصيره بلاده"

وشدد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ كامل قرار مجلس النواب العراقي القاضي بخروج القوات الأجنبية من هذا البلد"، واصفا هذا القرار بانه "خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار والأمن الاقليميين".

واضاف شمخاني، ان "للحشد الشعبي دور المصيري في حماية امن واستقرار العراق"، معتبرا ان "هذه المؤسسة الشعبية رصيد ثمين ومستدام لكبار قادة المقاومة الإسلامية الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس".

ولفت الى "ضرورة الحفاظ على قوة الحشد الشعبي العراقي وتوفير كامل الدعم له وتعزيز الاواصر والتنسيق بين هذه القوة الشعبية المقتدرة مع الجيش العراقي".

واوضح شمخاني، ان "تلاحم الشعب العراقي وتماسكه مع الحكومة والقوات المسلحة يهيئ الظروف لترسيخ الامن والاستقرار في هذا البلد".

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