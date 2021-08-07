2021/08/07 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عن أبرز مخرجات الاجتماع الذي عقد بحضور الرئاسات وقادة الكتل وممثلة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات.

وقال الهنداوي إن "الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الامم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات ورؤساء الكتل السياسية، خرج باجواء ايجابية".

وجائت مخرجات الاجتماع على النحو الاتي

1-تم تأكيد الالتزام بموعد 10 تشرين الاول لاجراء الانتخابات وعدم القبول بالتأجيل.

2-اعلان النتائج خلال 24 ساعة.

3- للحد من التزوير، سيتم اخذ بصمات المقترع بالبطاقة القديمة قصيرة الامد ثم تسحب منه بعد التصويت، ولا يمكن له التصويت بها لاكثر من مرة.

4- قادة الكتل والحاضرين اجمعوا على اهمية العمل على انجاح الانتخابات.

5- سيتم تزويد المرشح بعد يومين من اعلان نتائج الانتخابات بصور كاملة عن استمارات الاقتراع ويمكن له حساب اصواته بنفسه والتأكد منها.

6- تخفيف شروط المراقبين وبخاصة الشهادة الدراسية والقبول باي شهادة وليس فقط الاعدادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم مخرجات اجتماع الكاظمي مع قادة الكتل السياسية والمفوضية بشأن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم مخرجات اجتماع الكاظمي مع قادة الكتل السياسية والمفوضية بشأن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).