وفاة الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما بسبب مضاعفات كورونا

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عامًا بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

ودخلت الفنانة الراحلة المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، الفنانة دلال عبد العزيز دخلت المجال الفني في عام 1977 وهي زوجة الممثل سمير غانم منذ عام 1984، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة عربية.

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