مقتل وإصابة شخصين بحادث سير في ذي قار

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمقتل وإصابة شخصين اثنين جراء حادث سير في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب شخص آخر إثر حادث سير على طريق الناصرية – سيد دخيل".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي لغرض تسليمه إلى ذويه".

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