طهران تعلن عن زيادة عدد المدن الحمراء إلى 336 بسبب كورونا

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المدن الحمراء في البلاد إلى 336 مدينة، فيما ارتفعت أعداد وفيات فيروس كورونا اليومية بعد أزمة نقص الأسرة ووحدات العناية المركزة والأكسجين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "84 مدينة تقع في الحالة البرتقالية، فضلاً عن وجود 28 مدينة فقط في الحالة الصفراء"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

من جانبه أشار رئيس مركز خوزستان الصحي محمد علوي إلى أن "عدد الوفيات اليومية بكورونا في المحافظة ارتفع بنسبة 77 %، لكنه امتنع عن إعطاء أرقام دقيقة".

وفي السياق ذاته أكدت منظمة بهشت زهراء في طهران انها في "حالة حرجة منذ أكثر من 18 شهراً بسبب كورونا"، مبينة أنها "اتخذت في الأسابيع الأخيرة إجراءات خاصة في اتجاه إدارة جثث الأشخاص المتوفين بكورونا وشؤون الموتى".

وأفادت صحيفة إيران الموالية للحكومة أن "عدداً كبيراً من الوفيات بسبب متحور دلتا في طريقه إلى البلاد، والجثث تتجه إلى مقبرة بهشت زهراء والمقابر الأخرى الواحدة تلو الأخرى"، مشيرة إلى أن "حصيلة الوفيات الرسمية تجاوزت 93 ألفاً في البلاد، مضيفةً أن هذا العدد من الوفيات يختص فقط بمرضى كورونا الذين كان لديهم اختبار PCR إيجابي، ولا تشمل هذه القائمة أسماء المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب أعراض حادة، أو الذين يعالجون أنفسهم في المنزل ويصبحون ضحايا في نهاية المطاف".

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