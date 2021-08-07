هل قلت فرص الحظر الشامل؟.. أول تعليق من الصحة بعد انخفاض إصابات كورونا في العراق - عاجل

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، على الانخفاض الكبير في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، في الموقف الوبائي، لهذا اليوم.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن الاعتماد على موقف وبائي ليوم واحد، لغرض تقييم الموقف والوضع الوبائي في البلاد، فالزيادة في اعداد الاصابات مستمرة مع زيادة الوفيات، ولهذا لا يمكن الاعتماد على مواقف وبائية لأيام متفرقة ظهرت في تراجع قليل في اعداد الاصابات".

وأضافت فلاح، اننا "نحتاج لوقت اطول وأكثر لتقييم الموقف الوبائي، خصوصاً انه لغاية اليوم المستشفيات ممتلئة بالحالات الشديدة والحرجة، وضمن هذه الحالات لفئات عمرية شابة وصغيرة ولهذا نحن مازلنا في مرحلة الخطر".

وتابعت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، أن "العراق مازال في ذروة الموجه الثالثة، ولهذا على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، مع الاقبال الكبير على اخذ اللقاح".

وسجل العراق اليوم، 59 حالة وفاة، و 7973 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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