مصدر مطلع يكشف لـ”النور” أبرز مخرجات إجتماع قادة الكتل ومفوضية الانتخابات

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إنتهى، قبل قليل، إجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مع المفوضية المفوضية العليا للانتخابات، بحضور الأمم المتحدة.وقال مصدر مطلع لـ”النور نيوز”، ان “المجتمعين أكدوا على الالتزام بموعد 10 تشرين الأول لاجراء الانتخابات وعدم القبول بالتأجيل، وكذلك إعلان النتائج خلال 24 ساعة، للحد من التزوير، فيما سيتم أخذ بصمات المقترع بالبطاقة القديمة قصيرة …

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