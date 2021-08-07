عاجل.. إجتماع قادة الكتل مع المفوضية يشدد على موعد الانتخابات وسرعة إعلان النتائج

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد إجتماع قادة الكتل السياسية مع المفوضية العليا للانتخابات، بحضور الأمم المتحدة، على الالتزام بموعد اجراء الانتخابات وسرعة إعلان النتائج.

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إجتماع قادة الكتل مع المفوضية يشدد على موعد الانتخابات وسرعة إعلان النتائج أولاً على النور نيوز.

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