عاجل.. إنتهاء إجتماع قادة الكتل السياسية مع مفوضية الانتخابات بحضور الأمم المتحدة

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إنتهى، قبل قليل، إجتماع قادة الكتل السياسية مع المفوضية العليا الانتخابات بحضور الأمم المتحدة.

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إنتهاء إجتماع قادة الكتل السياسية مع مفوضية الانتخابات بحضور الأمم المتحدة أولاً على النور نيوز.

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