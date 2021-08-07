بالصور ... اخماد حريق الكلية الاهلية في واسط

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ انهت فرق الاطفاء إخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى كلية أهلية في محافظة واسط .وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة ، ان " الحريق اندلع داخل الأقسام الداخلية للبنات التابعة الى كلية الكوت الجامعة في منطقة الهوره مركز محافظة واسط ، والمشيدة من طابقين ، الطابق الثاني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال ، ومغلفة أيضا بالواح الكوبوند سريع الاشتعال البناية خلافا لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني ".وأضافت ، أن " فرق الاطفاء طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى الابنية القريبة في الكلية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية .، واشارت الى طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل بناية الأقسام الداخلية ./انتهى5

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