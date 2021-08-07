اولمبياد طوكيو 2020: فرنسا تتوج بذهبية كرة اليد

2021/08/07 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توج المنتخب الفرنسي بكرة اليد للرجال بالميدالية الذهبية ، اليوم السبت ، بفوزه في المباراة النهائية على نظيره الدنماركي بطل اولمبياد ريو الذي نال فضية اللعبة بنتيجة 25 / 23 هدفا ضمن منافسات اولمبياد طوكيو 2020 ./انتهى2

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